Hapšenje zbog zlostavljanja i mučenja maloletnika u Banjaluci, povređenom ukazana medicinska pomoć na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske
UŽAS
UHAPŠEN ZBOG ZLOSTAVLJANJA I MUČENJA MALOLETNIKA Fizički ga napao u Banjaluci, pa postupao na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo
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Policija je uhapsila Ž.P. iz Banjaluke zbog sumnje da je zlostavljao i mučio maloletnika.
Njega terete za krivična dela "Zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje" i "Telesna povreda".
On se sumnjiči da je 15. juna ove godine u Banjaluci fizički napao maloletnika koji je zadobio telesne povrede, a prema istom je postupao na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo.
Foto: Rtrs
- Povređenom maloljetnom licu je ukazana medicinska pomoć na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. O svemu navedenom obavešten dežurni tužilac za maloletnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka - saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.
(Kurir.rs/ATV)
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