Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Policija je uhapsila Ž.P. iz Banjaluke zbog sumnje da je zlostavljao i mučio maloletnika.

Njega terete za krivična dela "Zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje" i "Telesna povreda".

On se sumnjiči da je 15. juna ove godine u Banjaluci fizički napao maloletnika koji je zadobio telesne povrede, a prema istom je postupao na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo.

Foto: Rtrs