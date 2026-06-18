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Policija je uhapsila Ž.P. iz Banjaluke zbog sumnje da je zlostavljao i mučio maloletnika.

Njega terete za krivična dela "Zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje" i "Telesna povreda".

On se sumnjiči da je 15. juna ove godine u Banjaluci fizički napao maloletnika koji je zadobio telesne povrede, a prema istom je postupao na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo.

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Foto: Rtrs

- Povređenom maloljetnom licu je ukazana medicinska pomoć na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. O svemu navedenom obavešten dežurni tužilac za maloletnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka - saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

(Kurir.rs/ATV)

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