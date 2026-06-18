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Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas da Republika Srpska funkcioniše stabilno i bez problema, dok je, kako je ocenio, politička situacija u Bosni i Hercegovini obeležena haosom.

Dodik je rekao da Republika Srpska pobeđuje tendencije ka centralizaciji BiH i ocenio da Bosna i Hercegovina nije suverena država, već, kako je naveo, "nego kolonija i vežbalište za trećerazredne strance", uz napomenu da su svi narodi u zemlji nezadovoljni i da je potrebno tražiti rešenja.

"Mi mislimo da svaki narod ima pravo na svoju državu. Ne sporimo ni muslimanima ni Hrvatima da imaju svoju državu, ali i mi Srbi mislimo da treba da imamo svoju državu i na tome radimo svaki dan", rekao je Dodik novinarima u Gradišci uoči tribine"/Geo/strateški pravac Srpske".

Foto: Kurir Televizija

Dodik je istakao da je Republika Srpska godinama izložena brojnim problemima na nivou BiH i pokušajima da se mimo Dejtonskog sporazuma nametne nadređenost zajedničkih institucija organima Srpske.

"Iz takvog nakaradnog prilaza sada imamo propast spoljne politike BiH, koja predstavlja samo muslimansku komponentu i šalje širom Evrope i sveta lažne informacije svojim partnerima koji to žele da čuju i misle da je to uredu", naveo je Dodik.

On je dodao da zbog toga Republika Srpska mora doći u poziciju da u svetu objasni svoje viđenje političke situacije u BiH i da trenutnu situaciju objasni i građanima Srpske.

Bez unutrašnje stabilnosti, naveo je Dodik, Republika Srpska ne može imati nikakvu ulogu na trenutno nestabilnoj globalnoj političkoj sceni, a za njeno pozicioniranje potrebno i razumeti i geopolitička kretanja.

"Svet više nije unipolaran, nego da se konstituiše neki novi multipolarni svet, sa više centara moći i odlučivanja", zaključio je Dodik.