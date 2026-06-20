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Policija u Laktašima uhapsila je juče, 18. juna, D.P. iz Banjaluke, na čijem imanju su pronašli zasad indijske konoplje.

Njega terete da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga.

- Policijski službenici su operativnim radom utvrdili da se u teško pristupačnom dijelu šume na području Laktaša, a koji koristi osumnjičeno lice, nalazi zasad stabljika biljke koja svojim izgledom asocira na biljku indijske konoplje, iz koje se može dobiti opojna droga marihuana - saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka pretresena je kuća, okućnica i pomoćne prostorije na imanju u Laktašima koje D.P. koristi, i tom prilikom su pronađeni i oduzeti predmete koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem pomenutog krivičnog dela.

(Kurir.rs/Nezavisne novine)

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