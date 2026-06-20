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Prema optužnici Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, O.D. je 30. i 31. marta prošle godine, u stanu koji je iznajmio, zaključao maloletnicu i držao je zaključanu protiv njene volje, te joj oduzeo mobilni telefon, koji je kasnije pronađen kod njega.

Tužilaštvo navodi da je to učinio dok je bio odsutan iz stana, kako bi maloletnicu sprečio da ga napusti i slobodno se kreće.

Optužnica ga tereti i da je u noći između 6. i 7. aprila 2025. godine fizički napao maloletnicu u istom stanu.

Prema navodima tužilaštva, prvo ju je povukao sa kreveta, a zatim je više puta udario u glavu.

Nakon toga, maloletnicu je odveo u kupatilo, gde joj je stavio glavu pod mlaz hladne vode, a zatim joj je u dnevnoj sobi naneo povrede po nogama oštrim predmetom.

Usled napada, maloletnica je zadobila modricu na levom očnom kapku i posekotine po nogama.

Optužnicu je podiglo Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu 14. maja ove godine.

(Kurir.rs/Avaz.ba)

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