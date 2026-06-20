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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Prijakovcima kod Banjaluke poginule su tri osobe, saznaje Srpskainfo.

U nesreći su učestvovala četiri automobila: BMW, Passat, Audi i Škoda. Kako je za Srpskainfo potvrđeno iz UKC RS povređene su dve osobe

"Povređeni su trenutno na dijagnostici, više informacija o njihovom stanju biće poznato kasnije", rečeno je iz UKC RS, prenosi Avaz.

Na terenu su policija i Hitna pomoć, a više informacija bit će poznato po okončanju uviđaja. Saobraćaj je na deonici puta Banjaluka-Prijedor obustavljen.