Nije mu bilo spasa

Nije mu bilo spasa

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Devetnaestogodišnjak M. S. utopio se danas na bazenima u opštini Ugljevik, rečeno je u Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina.

Prema do sada prikupljenim informacijama, mere reanimacije preduzete su odmah kada je mladić izvučen iz vode, nakon čega je prevezen u Dom zdravlja Ugljevik, gdje je dežurni lekar konstatovao smrt.

Pod nadzorom dežurnog tužioca preduzimaju se mre i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti tragičnog događaja, kao i tačnog uzroka smrti.

Tužilaštvo su o utapanju koje se dogodilo u 13.00 časova obavestili pripadnici Policijske stanice Ugljevik, a dežurni tužilac izašao je na lice mesta i rukovodio uviđajem.