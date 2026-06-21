MLADIĆ SKOČIO SA MOSTA I NESTAO U VODI! Posmatrači prvo tapšali, a onda je usledila PANIKA: Dramatičan snimak akcije spasavanja! (VIDEO)
Dramatičan snimak iz Mostara širi se društvenim mrežama — mladić skače sa mosta i nestaje u talasima!
Kako se vidi na snimku incidenta, koji se zamalo završio tragično, na obali je bilo desetine posmatrača, koji su skok propratili aplauzom, ali za samo nekoliko sekundi počela je vika i panika!
Dvojica momaka odmah su skočila u vodu, drugi su pozivali spasioce sa čamcem.
- Eno ga, eno ga. Hvataj ga - povikali su svi u glas kad su ugledali telo skakača u vodi!
Ubrzo su ga izvukli iz vode
Prema dostupnim informacijama, identitet muškarca za sada nije poznat, a pretpostavlja se da je reč o stranom državljaninu.
Ovaj incident dogodio se gotovo godinu dana posle sličnog slučaja na istoj mestu. Tada je, 27. juna 2025. godine, nepoznati muškarac skočio sa Starog mosta i upao u vodu neposredno pored čamca u kojem se nalazila grupa ljudi.
Kurir.rs/Vijesti.ba