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Dramatičan snimak iz Mostara širi se društvenim mrežama — mladić skače sa mosta i nestaje u talasima!

Kako se vidi na snimku incidenta, koji se zamalo završio tragično, na obali je bilo desetine posmatrača, koji su skok propratili aplauzom, ali za samo nekoliko sekundi počela je vika i panika!

Dvojica momaka odmah su skočila u vodu, drugi su pozivali spasioce sa čamcem.

- Eno ga, eno ga. Hvataj ga - povikali su svi u glas kad su ugledali telo skakača u vodi!

Ubrzo su ga izvukli iz vode

Prema dostupnim informacijama, identitet muškarca za sada nije poznat, a pretpostavlja se da je reč o stranom državljaninu.

Ovaj incident dogodio se gotovo godinu dana posle sličnog slučaja na istoj mestu. Tada je, 27. juna 2025. godine, nepoznati muškarac skočio sa Starog mosta i upao u vodu neposredno pored čamca u kojem se nalazila grupa ljudi.

Kurir.rs/Vijesti.ba

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