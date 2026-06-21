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U mestu Miričina kod Gračanice dogodio se još jedan slučaj femicida, prenosi portal Avaz.ba.

Sve se odvijalo oko 19:30 sati, a kako se navodi meštanin S. K. (66) u zaseoku Miričina Polje, u dvorištu porodične kuće iz lovačke puške ubio je suprugu.

Nakon toga je pokušao da izvrši samoubistvopucavši sebi u glavu, ali je preživeo.

On je u teškom stanju prebačen u UKC Tuzla. Mesto ubistva i pokušaja samoubistva obezbeđuju policijski službenici PU Gračanica.

Kurir.rs/Avaz.ba

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