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Na putu ka Podmilačju, jednom od najpoznatijih hodočasničkih odredišta u Bosni i Hercegovini, pažnju prolaznika privukao je Nikola, koji već treću godinu zaredom pešači bos.

Na put je krenuo iz Gornjeg Vukšića, a kako kaže, odluka da hodočasti bez obuće došla je spontano pre nekoliko godina.

- Prvo sam išao u patikama. Tada sam video jednog slepog mladića koji je bos išao uz pomoć oca. Pomislio sam: ako on može, mogu i ja. Od tada sam sebi rekao da ću, dok sam živ i zdrav, ići bos - priča Nikola.

Njegov hodočasnički put nije motivisan samo ličnim izazovom, već i zahvalnošću.

- Zahvaljujem se za zdravlje svoje dece. Imam i zavet za jednog rođaka koji se bori sa teškom bolešću. Molim se da sve prođe dobro sa operacijama i lečenjem - kaže on.

1/5 Vidi galeriju Dirljiva priča Nikole i njegova molitva za rođaka Foto: Printscreen Youtube/DOLINA LAŠVE

"Lakše kad se napravi pauza, ali nemam problema"

Iako mnogi pretpostavljaju da je hodanje bez obuće izuzetno bolno, Nikola tvrdi da ozbiljnijih problema nema.

- Nemam rana. Pojave se malo otoci, ali kada napravim pauzu, sve prođe. Najteži deo puta je makadam između Gostilja i Dobretića. Asfalt jeste vreo, ali kamenjar gore mnogo više iscrpljuje - objašnjava.

Na putu nosi samo osnovne stvari: vodu, malu prvu pomoć, kremu za otoke i dečji puder za negu stopala.

- Sve je u glavi. Nisam imao nikakve posebne pripreme. Samo treba biti spreman i verovati - dodaje.

Nikola već 15 godina radi u Austriji na poslovima protivpožarnih sistema, a svake godine uzima godišnji odmor kako bi došao na hodočašće.

- Dođem zbog Svetog Ive, završim put, odmorim jedan dan i vraćam se nazad u Austriju. Dovoljna su mi 24 sata odmora - kaže kroz osmeh.

Otkrio i šta mu je želja!

Otkriva da mu najveću podršku pružaju porodica i najbliži.

- Imam suprugu i troje male dece. Uvek su uz mene. Kad god mogu, pozovem ih telefonom i oni mi daju dodatnu snagu - priča Nikola.

Njegova želja je da se i mlađi ljudi češće odluče na ovakve podvige.

- Voleo bih da se mladi odvaže na veću žrtvu i hodočašće. Samo vera može pomoći čoveku. To je ono što nas nosi kroz život - poručuje.

Na kraju razgovora otkrio je i novi plan.