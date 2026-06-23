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Policija u Bratuncu uhapsila je u petak, 19. juna, R.O. iz Zvornika i te D.J. i G.J. iz Bratunca zbog sumnje da su pokušali prebaciti 11 migranata preko reke Drine.

Pripadnici i Policijske stanice Bratunac su uhapsili pomenuti trojac zbog sumnje da su izvršili krivična dela krijumčarenje ljudi i organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog dela krijumčarenje migranata.

- Navedenog dana, oko 1.30, policijski službenici su na obali reke Drine u mjestu Polom, opština Bratunac, zatekli navedena lica kako učestvuju u nedozvoljenom prebacivanju jedanaest migranata porijeklom iz Bangladeša i Nepala, čamcem preko reke Drine - saopšteno je iz PU Zvornik.

Dodaju da je na licu mesta izvršen uviđaj, a u toku je rad na dokumentovanju navedenih krivičnih dela.

(Kurir.rs/Nezavisne novine)

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