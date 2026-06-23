Bosna i Hercegovina
MIMOIŠAO SE SA POŠTAROM NA ULICI, PA MU U LEĐA ZARIO SEČIVO: Muminović ostaje iza rešetaka nakon jezivog zločina
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Na predlog postupajuće tužiteljice Tužilaštva Kantona Sarajevo, Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomesečni pritvor Benjaminu Muminoviću zbog krivičnog dela teška telesna povreda.
Pritvor mu je određen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično delo.
- Muminović se sumnjiči da je 18. juna 2026. godine u Novom Sarajevu prilikom mimoilaženja na ulici, poštara koji je taj dan delio poštu, ubo dva puta oštrim predmetom u leđa.
Oštećeni je zadobio teške telesne povrede.
Istraga u predmetu je u toku - navodi se u saopštenju Tužilaštva KS.
(Kurir.rs/Avaz)
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