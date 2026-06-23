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Na predlog postupajuće tužiteljice Tužilaštva Kantona Sarajevo, Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomesečni pritvor Benjaminu Muminoviću zbog krivičnog dela teška telesna povreda.

Pritvor mu je određen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično delo.

- Muminović se sumnjiči da je 18. juna 2026. godine u Novom Sarajevu prilikom mimoilaženja na ulici, poštara koji je taj dan delio poštu, ubo dva puta oštrim predmetom u leđa.

Oštećeni je zadobio teške telesne povrede.

Istraga u predmetu je u toku - navodi se u saopštenju Tužilaštva KS.

(Kurir.rs/Avaz)

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