"SRBI SU ISKRENI PRIJATELJI IZRAELA I JEVREJSKOG NARODA!" Šef diplomatije Gideon Sar se sastao sa Željkom Cvijanović i naglasio potrebu zaštite hrišćana u BiH
Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas s izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom.
On je na društvenoj mreži X objavio fotografiju sa sastanka i naglasio potrebu da se zaštite hrišćani u BiH.
Sar je u objavi izrazio i zadovoljstvo povodom razgovora sa Cvijanović u Jerusalimu, uz napomenu da su Srbi iskreni prijatelji Izraela i jevrejskog naroda.
Šef izraelske diplomatije je naveo da je sa Cvijanović razgovarao i o važnosti jačanja veza između Srba i Јevreja.
RTRS navodi da bi Cvijanović u večernjim časovima trebalo da se obrati na Međunarodnom samitu politika ЈNS, na kojem učestvuje i izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
On je sinoć, u pozdravnom govoru, zahvalio srpskom članu Predsedništva BiH na učešću na samitu, zajedno sa, kako je rekao, brojnim prijateljima Izraela.
Cvijanović je juče razgovarala i sa predsednikom Izraela, Isakom Hercogom, Cvijanović je tokom boravka u Izraelu razgovarala i sa izraelskim predsjednikom Isakom Hercogom o unapređenju odnosa Republike Srpske i Izraela, sa posebnim akcentom na jačanje ekonomskih veza, a bilo je riječi i o političkoj situaciji u BiH i regionu.
Posetila je i Memorijalni centar jevrejskih žrtava "Јad Vašem" u Јerusalimu.
(Kurir.rs/RTRS/Preneo: N. V.)