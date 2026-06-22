OBJAVA NA DRUŠTVENOJ MREŽI X NAKON RAZGOVORA U JERUSALIMU

OBJAVA NA DRUŠTVENOJ MREŽI X NAKON RAZGOVORA U JERUSALIMU

Slušaj vest

Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas s izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom.

On je na društvenoj mreži X objavio fotografiju sa sastanka i naglasio potrebu da se zaštite hrišćani u BiH.

Sar je u objavi izrazio i zadovoljstvo povodom razgovora sa Cvijanović u Jerusalimu, uz napomenu da su Srbi iskreni prijatelji Izraela i jevrejskog naroda.

Šef izraelske diplomatije je naveo da je sa Cvijanović razgovarao i o važnosti jačanja veza između Srba i Јevreja.

1/11 Vidi galeriju Željka Cvijanović Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Instagram/zeljka.cvijanovic, EPA Amer Kajmovic

RTRS navodi da bi Cvijanović u večernjim časovima trebalo da se obrati na Međunarodnom samitu politika ЈNS, na kojem učestvuje i izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

Gideon Sar Foto: MARTIN DIVISEK/EPA

On je sinoć, u pozdravnom govoru, zahvalio srpskom članu Predsedništva BiH na učešću na samitu, zajedno sa, kako je rekao, brojnim prijateljima Izraela.

Cvijanović je juče razgovarala i sa predsednikom Izraela, Isakom Hercogom, Cvijanović je tokom boravka u Izraelu razgovarala i sa izraelskim predsjednikom Isakom Hercogom o unapređenju odnosa Republike Srpske i Izraela, sa posebnim akcentom na jačanje ekonomskih veza, a bilo je riječi i o političkoj situaciji u BiH i regionu.