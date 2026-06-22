STRAVIČNI PRIZOR POŽARA KOD MOSTARA! Vojska se bori sa VATRENOM STIHIJOM, odjekivale eksplozije, narodu izdato dramatično UPOZORENJE zbog OTROVNOG DIMA (VIDEO)
Zbog velikog požara na deponiji otpada kod Mostara, koji je zahvatio i službene prostorije i deponiju guma, kvalitet vazduha je ozbiljno ugrožen, pa su gradske službe izdale upozorenje građanima i preporučile im da izbegavaju boravak na otvorenom.
Mostarski vatrogasci sa nekoliko vozila, pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa cisternama gase požar od jutra, a u gašenju iz vazduha je učestvovao i avion Er Traktor.
Grad Mostar upozorio je da na deponiji materijali gore u dubljim slojevima, pa se gust dim sa nezdravim česticama širi prema naseljima.
Građanima se preporučuje da ne izlaze ako ne moraju, da izbegavaju sve aktivnosti na otvorenom u široj okolini deponije i da zatvaraju prozore i vrata kuća i stanova.
Poseban oprez se preporučuje tokom noći i ujutru, kada se dim zbog vremenskih uslova spušta bliže tlu.
Građanima u blizini deponije takođe je savetovano da ne koriste vodu iz otvorenih bunara i izvora dok nadležne sanitarno-epidemiološke službe ne potvrde da je bezbedna za upotrebu.
Požar je izbio rano jutros. Tokom dana se proširio na skladište i druge poslovne objekte na deponiji. Zahvatio je i skladište sa starim gumama. Na mestu požara čule su se i eksplozije, za koje su lokalni mediji izvestile da dolaze iz gasnih boca.
Svi zaposleni na deponiji su evakuisani. Na lice mesta stigao je i gradonačelnik Mostara Mario Kordić, a Federalno ministarstvo za životnu sredinu i turizam zatražilo je da se preduzmu sve mere kako bi se posledice po ljude i životnu sredinu svele na minimum.
(Kurir.rs/Jutarnji)