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Zbog velikog požara na deponiji otpada kod Mostara, koji je zahvatio i službene prostorije i deponiju guma, kvalitet vazduha je ozbiljno ugrožen, pa su gradske službe izdale upozorenje građanima i preporučile im da izbegavaju boravak na otvorenom.

Mostarski vatrogasci sa nekoliko vozila, pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa cisternama gase požar od jutra, a u gašenju iz vazduha je učestvovao i avion Er Traktor.

Grad Mostar upozorio je da na deponiji materijali gore u dubljim slojevima, pa se gust dim sa nezdravim česticama širi prema naseljima.

Građanima se preporučuje da ne izlaze ako ne moraju, da izbegavaju sve aktivnosti na otvorenom u široj okolini deponije i da zatvaraju prozore i vrata kuća i stanova.

Poseban oprez se preporučuje tokom noći i ujutru, kada se dim zbog vremenskih uslova spušta bliže tlu.

Građanima u blizini deponije takođe je savetovano da ne koriste vodu iz otvorenih bunara i izvora dok nadležne sanitarno-epidemiološke službe ne potvrde da je bezbedna za upotrebu.

Požar je izbio rano jutros. Tokom dana se proširio na skladište i druge poslovne objekte na deponiji. Zahvatio je i skladište sa starim gumama. Na mestu požara čule su se i eksplozije, za koje su lokalni mediji izvestile da dolaze iz gasnih boca.