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Zbog velikog požara koji je jutros, 22.juna, zahvatio deponiju Uborak i prouzrokovao gotovo potpunu materijalnu štetu na tom lokalitetu, Grad Mostar proglasio je vanredno stanje kako bi omogućio brzo i operativno delovanje nadležnih službi u saniranju posledica i organizaciji privremenog zbrinjavanja otpada.

Gradonačelnik Mostara, Mario Kordić izjavio je nakon vanredne sednice gradskog i županijskog štaba Civilne zaštite da je požar izazvao ogromnu štetu na deponijskom polju, ali i zabrinutost građana zbog dima koji se nadvio nad gradom.

Vatrogasci uspeli da spasu upravnu zgradu



- Odmah nakon dojave na teren su izašle sve nadležne službe - vatrogasci, policija, hitna pomoć i druge službe. Zatekli smo ogroman požar koji je devastirao lokalitete Buđevci i Uborak. Izgorela je reciklažna hala s kompletnim postrojenjima, oštećena je oprema na deponiji, a zahvaljujući naporima vatrogasaca spasena je upravna zgrada - rekao je Kordić, prenosi Fena.

Prema njegovim rečima, šteta je gotovo stopostotna, a nastala situacija predstavlja veliki problem ne samo za Mostar već i za širu regiju.

Kordić je kazao da proglašenje vanrednog stanja omogućava Štabu civilne zaštite donošenje hitnih naredbi i sprovođenje mera potrebnih za prevladavanje krize, posebno kada je reč o organizaciji odlaganja otpada nakon što je deponija Uborak pretrpela velika oštećenja.

Građanima upućen apel



Pozvao je građane da se odgovorno ponašaju prema otpadu i da do daljnjeg ne odlažu komunalni i kruti otpad na javne površine kako se ne bi dodatno opteretio komunalni sistem.

Istovremeno je privrednim subjektima naloženo da reciklažni otpad, poput ambalaže i stakla, odvoze na reciklažno dvorište na Bišće Polje, dok je komunalnim preduzećima naložena izrada plana reorganizacije sistema zbrinjavanja otpada.

- Trenutno smo u komunikaciji s drugim deponijama kako bismo pronašli lokaciju za privremeno odlaganje otpada dok se stanje na Uborku ne sanira - rekao je Kordić.

Govoreći o gašenju požara, naveo je da su angažovane sve raspoložive snage, uključujući profesionalne vatrogasne jedinice, dobrovoljna vatrogasna društva, vazdušne snage i Oružane snage BiH.

Požar je, kako je rekao, trenutno lokalizovan unutar kruga deponije i nije se proširio na okolno područje.

Na pitanje o mogućem uzroku požara, Kordić je rekao da ne želi da spekuliše i da je u istragu uključena policija, naglasivši da fokus svih institucija trenutno mora biti na saniranju posledica.

Dodao je da su pomoć gradu ponudili Vlada Federacije BiH, federalni premijer Nermin Nikšić i federalna ministarka okoline i turizma Nasiha Pozder, i da će biti razmotrena mogućnost proglašenja vanrednog stanja i na višim nivoima vlasti kako bi se osigurala dodatna pomoć za sanaciju štete.

Civilna zaštita upozorava na ekološku katastrofu



Komandant Štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije Adil Šuta ocenio je da je reč o ekološkoj katastrofi čije će se pune posledice tek sagledati.

- Stavili smo sve raspoložive snage na raspolaganje, zatražili pomoć drugih opština i preduzećemo sve potrebne aktivnosti kako bismo sprečili dalje širenje posledica i omogućili nesmetano funkcionisanje grada. Ovo je izuzetno teška situacija za Mostar i celu regiju - rekao je Šuta.