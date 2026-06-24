VELIKA POTERA ZA MLADIĆEM IZ BOSNE U AUSTRIJI: Zaustavili ga, ponašao se normalno, a onda je počeo POTPUNI HAOS! Izgubio mu se svaki trag
Policija Štajerske podigla je sve raspoložive snage u regionu Lizen nakon bega državljanina Bosne i Hercegovine, koji je agresivno napao policajce dok su pokušavali da mu stave lisice na ruke.
Sve se desilo 21. juna, oko 20:00 časova u Lizenu, okružnom centru Štajerske.
Detalji incidenta nisu u potpunosti objavljeni, ali ono što se zna jeste da je policija prišla 27-godišnjem državljaninu BiH da ga legitimiše, nakon čega je otkriveno da je Državno tužilaštvo za njim rapisalo nalog za hapšenje.
Kada su policajci prišli, 27-godišnjak je u početku bio miran i u potpunosti je sarađivao. Međutim, tu nastaje nagli preokret.
Pobegao dok su mu stavljali lisice
Muškarac je odjednom postao agresivan, počeo je divlje da udara sve oko sebe pa čak i u zid pored kojeg je stajao.
U trenutku kada su policajci pokušali da mu stave lisice, muškarac se nasilno otrgao i pobegao. Policajci su više puta glasno upozorili begunca da stane. Pošto je nastavio da trči, ispalili su pucanj upozorenja u vazduh. Međutim, to ga nije zaustavilo i nestao je u mraku.
Potera i dalje aktivna
Policija Štajerske je odmah nakon bekstva pokrenula opsežnu potragu na području Lizena. Trenutna lokacija osumnjičenog i dalje nije poznata, zbog čega je potjera za njim i dalje aktivna. Nadležni organi iz taktičkih razloga još uvek nisu saopštili tačne pravne razloge i krivična dela zbog kojih je naloženo njegovo hapšenje.
(Kurir.rs/Nezavisne novine)