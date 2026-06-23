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Na zajedničkoj vanrednoj sednici Štaba civilne zaštite Grada Mostara i Županijskog štaba CZ Hercegovačko-neretvanskog kantona, održanoj u ponedeljak uveče, 22. juna, doneta je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće uzrokovane požarom u javnom preduzeću "Deponija".

Požar na deponiji i dalje je aktivan, a na terenu su angažovane sve raspoložive snage, saopšteno je iz Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar (PVJ Mostar).

Gust dim nad Mostarom i veoma zagađen vazduh

Kako navode iz PVJ-a Mostar, zahvaćeno područje se ne širi, ali sa požarišta i dalje kulja veliki dim.

Kako piše Fena, jutros se Mostar probudio obavijen izmaglicom uz jak miris paljevine.

Merne stanice beleže loš kvalitet vazduha

Prema poslednjim informacijama o kvalitetu vazduha sa mernih stanica Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vazduh u Mostaru je veoma zagađen.

Inače, požar na deponiji izbio je u ponedeljak ujutro oko 9 sati, nakon čega se ubrzo proširio i zahvatio skladište, objekte i radne mašine za reciklažu.

Iz Operativnog centra Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a saopšteno je jutros kako nadležne službe civilne zaštite, vatrogasne jedinice, medicinske službe, vazdušne snage (air tractori), Oružane snage BiH, te ostale službe zaštite i spasavanja kontinuirano preduzimaju sve potrebne mere na lokalizaciji požara i sanaciji njegovih posledica.

Proglašeno vanredno stanje

Podsećamo, zbog velikog požara koji je juče, 22. juna, zahvatio deponiju Uborak i prouzrokovao gotovo potpunu materijalnu štetu na tom lokalitetu, Grad Mostar proglasio je vanredno stanje kako bi omogućio brzo i operativno delovanje nadležnih službi u saniranju posledica i organizaciji privremenog zbrinjavanja otpada.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio je nakon vanredne sednice gradskog i županijskog štaba Civilne zaštite da je požar izazvao ogromnu štetu na deponijskom polju, ali i zabrinutost građana zbog dima koji se nadvio nad gradom.

Vatrogasci uspeli da spasu upravnu zgradu