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Predsednik SNSD Milorad Dodik ocenio je da krajnje cinično deluje reakcija SDA na izjavu šefa izraelske diplomatije Gideona Sara koju je dao tokom razgovora sa srpskim članom Predsedništva BiH Željkom Cvijanović.

- Nije islamofobija reći istinu. Nije propaganda ukazati na nameru bošnjačkih stranaka da dominiraju nad Srbima i Hrvatima. Ali je antisemitizam uskraćivati jevrejskom narodu, nad kojim je sproveden najveći genocid, pravo da se brani. Јoš neukusnije deluje falsifikovanje istorije, pozivanje na navodne zasluge iz prošlosti, uz istovremeno organizovanje skupova podrške Hamasu i Hezbolahu. Kada SDA moli da BiH ostane jedina kolonija, protektorat u kojem stranac odlučuje, a istovremeno izjavu izraelskog ministra Sara o ugroženosti hrišćana u BiH smatra mešanjem u unutrašnja pitanja, onda je to čista tragikomedija - napisao je Dodik u objavi na društvenoj mreži X.

1/9 Vidi galeriju Predsednik SNSD Milorad Dodik na ceremoniji početka izgradnje deonice auto-puta Bijeljina–Brčko Foto: Youtube/RTRS vijesti

RTRS prenosi da Dodik dodaje da zbog SDA i njoj sličnih BiH gotovo da više nema unutrašnjih pitanja jer su se u svakoj stranci umešali.

- Pohvalno je što se SDA, bar na trenutak, setila konstitutivnih naroda i Ustava, samo je zaboravila da se s narodima dogovara, a ne nameće im se, da se Ustav poštuje, a ne izvrgava ruglu. Istina boli, a ministar Sar je samo istinu izgovorio. A, ako Bošnjaci žele da pokažu poštovanje jevrejskom narodu, onda treba da predaju Hagadu Izraelu, a ne da je nosaju po svetu i izvrgavaju je ruglu - navodi Dodik reagujući na saopštenje SDA nakon sastanka Cvijanović sa Sarom.

Ministar spoljnih poslova Izraela je nakon tog sastanka na X objavio fotografiju susreta sa Cvijanović i naglasio potrebu zaštite hrišćana u BiH.

Gideon Sar, ministar spoljnih poslova Izraela Foto: MARTIN DIVISEK/EPA

Sar je u objavi izrazio i zadovoljstvo povodom razgovora sa Cvijanović u Jerusalimu, uz napomenu da su Srbi iskreni prijatelji Izraela i jevrejskog naroda.