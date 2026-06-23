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Srpska članica Predsedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je danas u Tel Avivu da Republika Srpska i Izrael gaje "iskreno prijateljstvo" i jačaju saradnju kroz partnerstva lokalnih zajednica.

Ona je na konferenciji "Muniekspo 2026" u Tel Avivu istakla da gradovi i opštine aktivno grade "mostove saradnje", posebno naglašavajući prijateljske odnose između Republike Srpske i izraelskih institucija. Ona je istakla da su lokalne institucije "prva linija odbrane" u kriznim situacijama, navodeći da se otpornost društva gradi i dokazuje na lokalnom nivou kroz efikasno upravljanje i bliskost građanima.

1/2 Vidi galeriju Željka Cvijanović i Benjamin Netanjahu Foto: X@Cvijanovic_Z

"Međutim, krize sa kojima se suočavamo nisu samo tehnološke ili logističke prirode - one su često i moralne. Svedoci smo, nažalost, zabrinjavajućeg globalnog porasta antisemitizma, predrasuda i govora mržnje na globalnom nivou", dodala je, prenosi RTRS.

Navela je da Republika Srpska ima "nulti nivo tolerancije" na svaki oblik antisemitizma i da se aktivno bori protiv takvih pojava.

Cvijanović je dodala da Izrael prednjači u razvoju tehnologija za bezbednost i da je konferencija prilika za razmenu iskustava i jačanje međunarodne saradnje.

Na otvaranju skupa, Cvijanović je pozdravio i gradonačelnik Modina Haim Bibas, koji ju je predstavio kao velikog prijatelja Izraela.

Željka Cvijanović i Gideon Sar

Ona se juče sastala sa čelnim ljudima u Izraelu, od predsednika države Isaka Hercoga, premijera Benjamina Netanjahua, ministra spoljnih poslova Gideona Sara, predsednika parlamenta Amira Ohana.

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar je na društvenoj mreži X objavio fotografiju sa sastanka i naglasio potrebu da se zaštite hrišćani u BiH.

Sar je u objavi izrazio i zadovoljstvo povodom razgovora sa Cvijanović u Jerusalimu, uz napomenu da su Srbi iskreni prijatelji Izraela i jevrejskog naroda.

Šef izraelske diplomatije je naveo da je sa Cvijanović razgovarao i o važnosti jačanja veza između Srba i Јevreja.

Cvijanović je tokom boravka u Izraelu razgovarala i sa izraelskim predsjednikom Isakom Hercogom o unapređenju odnosa Republike Srpske i Izraela, sa posebnim akcentom na jačanje ekonomskih veza, a bilo je reči i o političkoj situaciji u BiH i regionu.

Posetila je i Memorijalni centar jevrejskih žrtava "Јad Vašem" u Јerusalimu.

Dodik o reakciji SDA na sastanak Željke Cvijanović i izraelskog ministra spoljnih poslova

Predsednik SNSD Milorad Dodik ocenio je da krajnje cinično deluje reakcija SDA na izjavu šefa izraelske diplomatije Gideona Sara koju je dao tokom razgovora sa Željkom Cvijanović.

- Nije islamofobija reći istinu. Nije propaganda ukazati na nameru bošnjačkih stranaka da dominiraju nad Srbima i Hrvatima. Ali je antisemitizam uskraćivati jevrejskom narodu, nad kojim je sproveden najveći genocid, pravo da se brani. Јoš neukusnije deluje falsifikovanje istorije, pozivanje na navodne zasluge iz prošlosti, uz istovremeno organizovanje skupova podrške Hamasu i Hezbolahu. Kada SDA moli da BiH ostane jedina kolonija, protektorat u kojem stranac odlučuje, a istovremeno izjavu izraelskog ministra Sara o ugroženosti hrišćana u BiH smatra mešanjem u unutrašnja pitanja, onda je to čista tragikomedija - napisao je Dodik u objavi na društvenoj mreži X.

RTRS prenosi da Dodik dodaje da zbog SDA i njoj sličnih BiH gotovo da više nema unutrašnjih pitanja jer su se u svakoj stranci umešali.

- Pohvalno je što se SDA, bar na trenutak, setila konstitutivnih naroda i Ustava, samo je zaboravila da se s narodima dogovara, a ne nameće im se, da se Ustav poštuje, a ne izvrgava ruglu. Istina boli, a ministar Sar je samo istinu izgovorio. A, ako Bošnjaci žele da pokažu poštovanje jevrejskom narodu, onda treba da predaju Hagadu Izraelu, a ne da je nosaju po svetu i izvrgavaju je ruglu - navodi Dodik reagujući na saopštenje SDA nakon sastanka Cvijanović sa Sarom.