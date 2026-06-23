Dvadesetčetvorogodišnja devojka, češka državljanka, poginula je danas u saobraćajnoj nesreći kod Drvara , potvrđeno je iz PU Drvar.

“Do nesreće je došlo danas u 12 sati i 15 minuta u mestu Crljivica. Državljanka Češke Republike, 24-godišnja devojka je vozeći motocikl stradala”, rekli su iz PU Drvar.

Kako Avaz nezvanično saznaje, devojka je udarila u drugi motocikl koji se nalazio ispred nje, a vozio ga je njen otac. Od siline udara je odletela pod kamion i smrtno stradala.