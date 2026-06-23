Slušaj vest

Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH saopštio je da je u travničkom naselju Zaselje pucano na pravoslavni krst i u pravcu pravoslavnog groblja.

Kako navode, ispaljeno je više desetina projektila iz vatrenog oružja s ciljem, kako navodi Odbor, da pravoslavni krst bude presečen.

- Krst je postavio jedan Srbin pravoslavac koji je proteran iz Travnika i sada živi u Australiji. Cilj postavljanja krsta je bio da obeleži groblje i područje gde su nekad živeli Srbi. Takođe, Srbin iz Australije je i ogradio prostor nekadašnjeg pravoslavnog groblja u Zaselju - saopštio je Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH.

U Zaselju i Šuviri je, prema zvaničnim podacima sa popisa iz 1991. godine, živelo 60 osoba. Svih 60 stanovnika su bili Srbi.

Prema podacima sa popisa iz 2013. godine, u tom naselju nema nijednog Srbina.

- Ovim putem postavljamo pitanje organima vlasti u Travniku i Sarajevu šta su preduzeli da se pronađu izvršioci ovog krivičnog dela - naveli su iz Odbora, prenosi Srna.

Ističu da ovakva krivična dela uznemiravaju javnost i da je potrebno da organi vlasti javnosti saopšte šta su preduzeli da se identifikuju lica koja oštećuju verske simbole.

Povodom ovog incidenta reagovao je predsednik Vlade RS Savo Minić, koji je najoštrije osudio skrnavljenje pravoslavnog krsta i groblja u Travniku.

Pozvao je vlasti Srednjobosanskog kantona da sankcionišu odgovorne.

"Posebno je teško što se to događa u mestu gdje Srba, pravoslavaca, ima na nivou statističke greške. Pozivam vlasti Srednjobosanskog kantona da sankcionišu odgovorne za pucnjavu koja se dogodila", naveo je Minić na društvenoj mreži X.

Linta: Bezobziran zločin iz mržnje

Oglasio se i predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta, koji je ocenio da pucanje na pravoslavni krst i groblje u Zaselju kod Travnika predstavlja bezobziran zločin iz mržnje, zbog čega naredbodavci i počinioci hitno moraju da budu pronađeni i kažnjeni u skladu sa zakonom, prenosi Srna.

Naglasio je da ovaj događaj pokazuje da “šovinističke snage nastavljaju u kontinuitetu da napadaju kulturnu baštinu Srba u Federaciji BiH kako bi bili zatrti tragovi viševekovnog srpskog postojanja na tom području”.

"Drugi cilj ovih srbomrzačkih napada jeste da se malobrojni Srbi u FBiH zaplaše i pod pritiskom isele, a prognani Srbi da ne dolaze u mesta odakle su proterani", ocenio je Linta u saopštenju za javnost.

Pozvao je međunarodne organizacije u Sarajevu da zahtevaju od nadležnih organa u FBiH da javno osude ovaj zločin iz mržnje i hitno pronađu i kazne odgovorne.

"U suprotnom, politika nekažnjivosti i umanjivanje ili negiranje ovih napada biće jasan signal ekstremnim snagama da nastave da još češće i bezobzirnije čine zločine iz mržnje i šire netrpeljivost prema svemu srpskom", upozorio je Linta.