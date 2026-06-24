U sarajevskom naselju zapaljen je automobil, prema nezvaničnim informacijama, automobil je zapalio muškarac iz osvete prema devojci koja ga je ostavila
Bosna i Hercegovina
DEVOJKA GA OSTAVILA, PA JOJ ZAPALIO AUTOMOBIL: Tri dana nakon paljevine i dalje stoji na istom mestu
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U noći sa subote na nedelju, u sarajevskom naselju Dolac Malta zapaljen je automobil.
Sve se dogodilo u 4:20 ujutru u Paromlinskoj ulici, a pored potpune štete na automobilu, oštećen je i ugostiteljski objekat u kojem se automobil nalazio.
Prema nezvaničnim informacijama, automobil je zapalio muškarac iz osvete prema devojci koja ga je ostavila.
Nakon tri dana, vozilo još uvek nije uklonjeno sa ove lokacije.
Dežurni tužilac u Tužilaštvu Kantona Sarajevo kvalifikovao je ovaj događaj kao krivično delo izazivanja opšte opasnosti.
(Kurir.rs/Avaz.ba/Foto:Ilustracija)
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