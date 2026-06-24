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U noći sa subote na nedelju, u sarajevskom naselju Dolac Malta zapaljen je automobil.

Sve se dogodilo u 4:20 ujutru u Paromlinskoj ulici, a pored potpune štete na automobilu, oštećen je i ugostiteljski objekat u kojem se automobil nalazio.

Prema nezvaničnim informacijama, automobil je zapalio muškarac iz osvete prema devojci koja ga je ostavila.

Nakon tri dana, vozilo još uvek nije uklonjeno sa ove lokacije.