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Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović boravila je u poseti Izraelu, što je, po svemu sudeći, naljutilo ministra spoljnih poslova u Savetu ministara BiH Elmedina Konakovića.

Naime, Konaković je uputio protestnu notu Izraelu, kako tvrdi, zbog protokolarnih nepravilnosti tokom zvanične posete srpskog člana Predsedništva BiH Željke Cvijanović ovoj zemlji.

U protestnoj noti navodi se da je Cvijanovićeva povezana sa političkom strankom koja uporno promoviše secesionističke narative unutar BiH. Ističe se da time doprinosi sve nestabilnijem političkom okruženju, dok se istovremeno bavi aktivnostima koje rizikuju destabilizaciju kako unutar zemlje, tako i regiona.

1/4 Vidi galeriju Željka Cvijanović u poseti Izraelu sa predsednikom Benjaminom Netanjahuom Foto: Printscreen/X

– Ministarstvo sa dubokim žaljenjem konstatuje da, na osnovu fotografija i teksta objavljenih na zvaničnim javnim nalozima Željke Cvijanović, zvanični protokolarni aranžmani koji su pratili sastanke sa visokim zvaničnicima države Izrael nisu obezbedili adekvatno isticanje zastave BiH, jedinog međunarodno priznatog državnog simbola BiH. Umesto toga, zastava koja predstavlja jedan od entiteta BiH bila je istaknuta na način koji sugeriše zvanično predstavljanje. Ministarstvo smatra ovakvo predstavljanje nekompatibilnim sa utvrđenim diplomatskim protokolom i međunarodnom praksom – navodi se u protestnoj noti koja je objavljena 23. juna 2026. godine, prenose federalni mediji.

Iz Ministarstva spoljnih poslova BiH naveli su da navedeni događaj predstavlja ozbiljno kršenje standarda međunarodnog diplomatskog protokola i propust u iskazivanju poštovanja prema suverenitetu, ustavnom poretku i međunarodno priznatim simbolima BiH.

– Ovakav propust ne odražava nivo međusobnog poštovanja koji bi trebalo da karakteriše odnose između dve države. S obzirom na ozbiljnost ovog pitanja, Ministarstvo traži pojašnjenje u vezi sa okolnostima koje su dovele do ovog protokolarnog propusta – ističe se.

Sastanak sa izraelskim ministrom Gideonom Sarom

Podsećamo da je Kurir ranije objavio da je Cvijanović u ponedeljak boravila u poseti Izraelu gde se, između ostalog, sastala i sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom.

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar je na društvenoj mreži X objavio fotografiju sa sastanka i naglasio potrebu da se zaštite hrišćani u BiH.

Sar je u objavi izrazio i zadovoljstvo povodom razgovora sa Cvijanović u Jerusalimu, uz napomenu da su Srbi iskreni prijatelji Izraela i jevrejskog naroda.

Tokom zvaničnih sastanaka u Izraelu, u prostorijama gde su vođeni razgovori, iza Cvijanović i njenih domaćina bila je istaknuta isključivo zastava Republike Srpske.

Međutim, na Instagram profilu Željke Cvijanović može se videti da je tokom sastanka sa predsednikom Kneseta Amirom Ohanom bila istaknuta zastava BiH.

Cvijanovićeva je tom prilikom napisala da je sa Ohanom razgovarala o aktuelnoj situaciji u Izraelu i BiH.

Podsećamo, Cvijanovićeva je, uoči odlaska u Izrael, na konferenciji za novinare u Banjaluci istakla da putuje u Izrael u prijateljsku posetu, koja je nadogradnja na posetu koju je predsednik SNSD Milorad Dodik imao pre nekoliko meseci.

Dodik o reakciji SDA na sastanak Željke Cvijanović i izraelskog ministra spoljnih poslova

Predsednik SNSD Milorad Dodik ocenio je da krajnje cinično deluje reakcija SDA na izjavu šefa izraelske diplomatije Gideona Sara koju je dao tokom razgovora sa Željkom Cvijanović.

- Nije islamofobija reći istinu. Nije propaganda ukazati na nameru bošnjačkih stranaka da dominiraju nad Srbima i Hrvatima. Ali je antisemitizam uskraćivati jevrejskom narodu, nad kojim je sproveden najveći genocid, pravo da se brani. Јoš neukusnije deluje falsifikovanje istorije, pozivanje na navodne zasluge iz prošlosti, uz istovremeno organizovanje skupova podrške Hamasu i Hezbolahu. Kada SDA moli da BiH ostane jedina kolonija, protektorat u kojem stranac odlučuje, a istovremeno izjavu izraelskog ministra Sara o ugroženosti hrišćana u BiH smatra mešanjem u unutrašnja pitanja, onda je to čista tragikomedija - napisao je Dodik u objavi na društvenoj mreži X.

RTRS prenosi da Dodik dodaje da zbog SDA i njoj sličnih BiH gotovo da više nema unutrašnjih pitanja jer su se u svakoj stranci umešali.

- Pohvalno je što se SDA, bar na trenutak, setila konstitutivnih naroda i Ustava, samo je zaboravila da se s narodima dogovara, a ne nameće im se, da se Ustav poštuje, a ne izvrgava ruglu. Istina boli, a ministar Sar je samo istinu izgovorio. A, ako Bošnjaci žele da pokažu poštovanje jevrejskom narodu, onda treba da predaju Hagadu Izraelu, a ne da je nosaju po svetu i izvrgavaju je ruglu - navodi Dodik reagujući na saopštenje SDA nakon sastanka Cvijanović sa Sarom.