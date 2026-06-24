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Sabahudin Velić (41) iz Bosanske Krupe, koji je mučki ubio svoju majku Nasihe (60) i na kraju skuvao delove njenog tela i pojeo ih, i dalje je na lečenju, saznaje Dnevni avaz.

Ovaj slučaj duboko je potresao celu Krajinu, ali i Bosnu i Hercegovinu u septembru 2018. godine — a da stvar bude morbidnija, Velić je čak i svom psu izvadio srce i pokušao da ga pojede.

- U vezi sa vašim upitom od 19. 6. 2026. godine, kojim tražite informaciju o statusu pacijenta Sabahudina Velića, ovim putem vas obaveštavamo da se imenovani pacijent i dalje nalazi na hospitalizaciji i medicinskom tretmanu u našoj ustanovi. Istovremeno vas obaveštavamo da, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, kao i propisima koji regulišu oblast prava pacijenata i lekarske tajne, nismo u mogućnosti da dostavimo detaljne informacije niti druge lične podatke imenovanog - navodi se u odgovoru Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac na upit Dnevnog avaza.

Velić se u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac nalazi od 7. februara 2019. godine po rešenju Kantonalnog suda u Bihaću, kojim je određen prinudni smeštaj u trajanju od šest meseci.

Iz Zavoda navode da je Velić smešten po rešenju Kantonalnog suda u Bihaću. Očigledno, njegovo lečenje je produženo, a kada će napustiti Zavod, za sada nije poznato.

Foto: Avaz.ba

Prvi slučaj kanibalizma u BiH

Inače, ovo je prvi slučaj kanibalizma u Bosni i Hercegovini.

Stravičan zločin koji ledi krv u žilama dogodio se u dvorištu njihove porodične kuće u zaseoku Velići, mesto Mahmić Selo, opština Bosanska Krupa.

Velić je majku pre ubistva pitao: "Majko, jesi li ti zadovoljna sa mnom?", na šta je nesrećna žena odgovorila da jeste.

Čim mu je okrenula leđa, Velić je prišao majci Nasihe, koja je tada imala 60 godina, dok je cepala drva, i tražio od nje da mu da sekiru, jer je to "muški posao", što je ona i učinila.

Sekirom ubio majku

Bez ikakvog povoda, Sabahudin je udario majku dva puta u glavu i vrat, usled čega je preminula.

Nakon ubistva, otišao je da obavi molitvu, odnosno klanja, zatim je telo prebacio na drugo mesto i zapalio ga.

Pošto telo nije izgorelo, zakopao je majku na nepoznatom mestu, pa ga kasnije iskopao i ponovo prebacio u garažu, gde ga je seckao raznim alatom kako bi odvojio meso od kostiju, koje je kasnije jeo. Jedan deo tela razbacao je po okolnim livadama i šumi, dok je drugi deo zakopao u blizini kuće. Priznao je da je pre majke ubio i svog psa, jer je, kako je rekao, crni pas šejtan. Psu je izvadio srce i pokušao da ga pojede.

Na sudu plakao zbog psa, ali ne i zbog majke

Velić je tokom obraćanjau sudnici plakao dok je govorio kako je usmrtio psa. Međutim, kada je govorio o majci, nije pokazivao emocije. Tokom suđenja je izjavio da je majku ubio da bi prineo žrtvu.

Stravičan događaj otkriven je kada se 14. septembra 2018. godine Velić sam predao policiji u Sarajevu, navodeći šta je učinio. Jedno vreme bio je u pritvoru u Kazneno-popravnom zavodu Luke, gde je bio izolovan od drugih pritvorenika.

Podsetimo, Velić je tvrdio da je bio pod uticajem crne magije. Tvrdio je da su mu došla četiri džina i rekla da počini ovo ubistvo.

Nakon ubistva, unajmio je automobil i uputio se u Sarajevo, verujući da će tamo dobiti pomoć onih koji se bolje razumeju u veru.

Krivična dela

Kantonalni sud u Bihaću je 10. decembra 2018. godine potvrdio optužnicu Kantonalnog tužilaštva USK Bihać kojom se Sabahudinu Veliću stavlja na teret postojanje osnovane sumnje da je u stanju neuračunljivosti, u sticaju, počinio krivično delo ubistvo iz člana 166. stav 2. tačka a Krivičnog zakona Federacije BiH, krivično delo povreda mira pokojnika iz člana 379. stav 2. KZ FBiH i krivično delo mučenje i ubijanje životinja iz člana 318. stav 1. KZ FBiH.