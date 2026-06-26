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Tri lica su zadobila povrede, od kojih je jedno lice teže u eksploziji u pogonu Energetika Nove Željezare Zenica, koja se dogodila juče, potvrdila je Feni portrparolka Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović.

Lakše su povrede zadobili M. M. iz Prijedora i N. A. iz Zenice, dok je M. K. iz Begovog Hana kod Žepča, rođen 1967. godine, tom prilikom zadobio teže povrede te je prevezen u Univerzitetski klinički centar Sarajevo.

- Formirana je uviđajna ekipa, koja je pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca ZDK-a trebala izvršiti uviđaj, ali iz sigurnosnih razloga uviđaj večeras nije obavljen. Mesto nesreće je osigurano i sutra će se procijeniti da li su se stekli uslovi za obavljanje uviđaja - kazala je portparolka Ekinović, koja je istakla kako je Policijska stanica Centar u Zenici dojavu o eksploziji i nesreći dobila od Službe Hitne medicinske pomoći Zenica.

Eksplozija tokom pretakanja plina

Prema informacijama koje je saopštio predsednik Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona Kenan Mujkanović, teške povrede zadobio je radnik Nove Željezare Zenica Mirnes Kamerić.

- Kamerić je zadobio teške opekotine prilikom pretakanja plina u pogonu Energetika. Došlo je do zapaljenja plina i eksplozije - kaže Mujkanović.

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