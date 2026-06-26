Slušaj vest

Milorad Dodik i Bakir Izetbegović, lideri dve najveće stranke u Bosni i Hercegovini koje okupljaju Srbe i Bošnjake, razmenili su psovke, optužbe i uvrede u telefonskom razgovoru čiji je sadržaj dospeo u javnost, čime je ionako prerano započeta izborna kampanja dobila novi zamah.

Svađa je izbila nakon Izetbegovićevog intervjua za Federalnu televiziju (FTV), u kojem je rekao "da bi Dodika konačno trebalo ukloniti silom zbog stalnog opstruisanja evropskog puta BiH i pretnji secesijom".

- Za sve ljude u ovoj zemlji zakon važi, samo za Dodika ne važi. Na kraju će taj problem morati da se reši nekom silom. Pravosuđe i međunarodna zajednica moraće da primene zakone - rekao je Izetbegović.

Dodiku, koji i dalje upravlja svim ključnim procesima u Republici Srpskojkao predsednik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), to je bio povod da odmah pozove Izetbegovića, snimi razgovor i potom snimak prosledi medijima.

- Je l' ti to meni pretiš? - započeo je Dodik razgovor.

Izetbegović je objašnjavao da je pozivao na poštovanje zakona koji važe u zemlji, tvrdio "da se u Republici Srpskoj sprovodi sistemski aparthejd hrišćana nad muslimanima", a Dodiku zamerio da "svojim potezima sprečava napredak BiH ka Evropskoj uniji i NATO-u".

Dodik je na to opsovao Bosnu i Hercegovinu, rekao da to nije njegova država, a Izetbegovića upitao da li on "naručuje mudžahedinekoji su dobili zadatak da ga ubiju." Izetbegović je te tvrdnje nazvao "budalaštinama".

Veći deo telefonskog razgovora protekao je u međusobnom nadvikivanju, pri čemu sagovornici očigledno nisu ni pokušavali da slušaju jedan drugog.

Razgovor je Izetbegović završio porukom Dodiku da "pokuša da smrša" kako bi mogao "da zaveže pertle na cipelama", dok je Dodik, uz pozdrave Izetbegovićevoj supruzi Sebiji, poručio da njegov sagovornik, sa manjkom kilograma, ionako nije odgovarajuća kategorija za bilo kakav obračun.

1/13 Vidi galeriju Milorad Dodik Foto: EPA/Nidal Saljic, MIKHAIL TERESHCHENKO/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

Dodikov SNSD trenutno je deo vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini, formirane nakon izbora 2022. godine, dok je Izetbegovićeva Stranka demokratske akcije (SDA) u opoziciji i nada se da će se posle ovogodišnjih izbora vratiti na vlast.

Dodik je uveren da će njegova stranka ponovo pobediti u Republici Srpskoj i tako ostati nezaobilazan partner bošnjačkim i hrvatskim političkim predstavnicima.

Sabina Ćudić, predsednica Naše stranke (NS), koja je deo aktuelne vlasti, ocenila je da je naizgled žestoka rasprava Dodika i Izetbegovića bila samo predstava za javnost, nazvavši ih "političkim vampirima".

Bakir Izetbegović i Milorad Dodik Foto: EPA Aleksandar Golic, Beta Harun Muminovic

- Iz razgovora Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića jasno je da je reč o unapred dogovorenom performansu dvojice ljudi koji pokušavaju da ožive svoje posrnule kampanje sadržajem koji postaje svojevrsna politička pornografija. Još jednom su pokazali da imaju previše vremena, a premalo ideja - rekla je Ćudićeva.