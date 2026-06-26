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Glasovi učesnika su izmenjeni, a u jednom momentu neko od učesnika je izjavio da je to "četnička" zastava, te potom dodao "Majku joj je..m". Zatim grupa muškaraca uglas govori "Tekbir, Alahu ekber".

Nije poznato gde i kada je snimak nastao, niti da li će policija nešto preduzeti u vezi sa ovim incidentom. Prema dostupnim informacijama, huligani su prethodno zastavu Republike Srpske skinuli sa jarbola, a sve se desilo uz entitetsku liniju između FBiH i Republike Srpske.

(Kurir.rs/Nezavisne)

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