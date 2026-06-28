Slušaj vest

Muškarac iz Zavidovića A. H. (60) preminuo je na licu mesta nakon pada sa drveta u mestu Vinište, opština Žepče, potvrdila je portparolka Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović.

Muškarac je bio u pratnji ženske osobe, a Policijskoj stanici Žepče slučaj je prijavljen u 15.20.

- Preminuli je pao sa drveta na obalu reke Bosne. Služba Hitne medicinske pomoći Žepče obavestila je PS Žepče, koji su i obavili uviđaj. Lekar mrtvozornik konstatovao je smrt na licu mesta. O događaju je obavešten dežurni kantonalni tužilac Tužilaštva ZDK - kazala je Ekinovićeva.

Asistenciju prilikom izvlačenja tela unesrećenog pružili su pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Žepče.

(Kurir.rs/Nezavisne novine)

Ne propustiteBosna i HercegovinaTEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD MOSTARA: Sudarili se automobil i kamion, povređeni hitno prevezeni u bolnicu
hitna-pomoc.jpg
Bosna i HercegovinaSKINULI ZASTAVU SRPSKE S JARBOLA, PA JE ZAPALILI! Sve vreme uzvikivali: "Tekbir, Alahu ekber! Ma*ku joj četničku..." (VIDEO)
zapaljena srpska zastava
Bosna i HercegovinaPROCURIO SNIMAK SVAĐE DODIKA I IZETBEGOVIĆA! Pljušte uvrede i psovke preko telefona: "Jel ti to meni pretiš?"
izetbegović dodik.png
Bosna i HercegovinaEKSPLOZIJA U ŽELEZARI U ZENICI: Havarija tokom pretakanja plina, radnik zadobio stravične povrede
vatrogasci vatra požar gašenje požara