Bosna i Hercegovina
PAO SA DRVETA I POGINUO NA MESTU: Tragedija u Viništu, lekari mogli samo da konstatuju smrt
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Muškarac iz Zavidovića A. H. (60) preminuo je na licu mesta nakon pada sa drveta u mestu Vinište, opština Žepče, potvrdila je portparolka Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović.
Muškarac je bio u pratnji ženske osobe, a Policijskoj stanici Žepče slučaj je prijavljen u 15.20.
- Preminuli je pao sa drveta na obalu reke Bosne. Služba Hitne medicinske pomoći Žepče obavestila je PS Žepče, koji su i obavili uviđaj. Lekar mrtvozornik konstatovao je smrt na licu mesta. O događaju je obavešten dežurni kantonalni tužilac Tužilaštva ZDK - kazala je Ekinovićeva.
Asistenciju prilikom izvlačenja tela unesrećenog pružili su pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Žepče.
(Kurir.rs/Nezavisne novine)
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