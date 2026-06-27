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Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) izdao je narandžasto upozorenje za celo područje Bosne i Hercegovine zbog najavljenih ekstremno visokih temperatura vazduha. Građani se upozoravaju na oprez jer stiže pravi letnji toplotni talas.

Upozorenje je na snazi od danas, 27. juna, pa sve do 30. juna 2026. godine. Najkritičniji period tokom ovih dana biće u vremenskom intervalu od 11:00 do 17:00 časova, kada će živa na termometru dostizati svoj maksimum.

Prema zvaničnim informacijama iz FHMZ-a, najviše dnevne temperature vazduha u narednim danima kretaće se uglavnom između 33 i 40°C.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano i veoma vruće vreme, uz slab istočni i severoistočni vetar. Već jutros u 08:00 časova zabeležene su visoke temperature, pri čemu je u Mostaru izmereno 28, u Gradačcu 29, u Bijeljini i Trebinju 26, Bihaću 25, a u Sarajevu 19 stepeni Celzijusa.

Kada je u pitanju današnji dan, građane širom zemlje očekuju sledeće maksimalne temperature:

Mostar, Banja Luka, Prijedor, Trebinje, Foča i Višegrad: Očekuju se maksimalne dnevne temperature od 34 do 38°C.

Sarajevo i Tuzla: Najviše dnevne temperature kretaće se od 34 do 36°C.

Regija Livno: Nešto prijatnije u odnosu na ostatak zemlje, sa temperaturama između 31 i 34°C.

Apel građanima i preporuke

S obzirom na to da je na snazi narandžasti meteoalarm ("Budite spremni"), iz Svetske meteorološke organizacije (WMO) i FHMZ-a apeluju na građane da preduzmu sve potrebne mere opreza:

Zaštitite osetljive kategorije: Visoke temperature predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za ugrožene grupe poput starijih osoba, hroničnih bolesnika i male dece.

Smanjite aktivnosti na otvorenom: Očekujte ometanja u uobičajenim dnevnim rutinama. Preporučuje se obustava svih težih fizičkih aktivnosti na otvorenom prostoru, naročito u najtoplijem delu dana (između 11 i 17 časova).

Pratite uputstva nadležnih: Slušajte i postupajte u skladu sa savetima ovlašćenih institucija i medicinskih stručnjaka.

Građanima se savetuje redovna hidratacija, nošenje laganije odeće svetlih boja, kao i izbegavanje direktnog izlaganja suncu kako bi se sprečili toplotni udar i sunčanica.