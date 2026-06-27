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Vatra se u selu Sedlari kod Trebinja približila na oko 150 metara od kuća, ali je situacija pod kontrolom, izjavio je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković i pozvao meštane da se uključe u zaštitu svojih domaćinstava.

Kašiković je naveo da se jedan krak požara širi ka selu Grmljani, dok je deo iznad Sedlara stabilizovan i objekti u selu su uspešno odbranjeni.

- Na području sela Poljice stanje je za sada stabilno. Pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice, zajedno sa članovima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bjelasnica i brojnim dobrovoljcima koji daju ogroman doprinos, i dalje su na terenu i ulažu maksimalne napore u gašenju požara - rekao je Kašiković.

On je apelovao na sve meštane koji imaju kuće u selima Grmljani, Sedlari i Poljice da se, u skladu sa svojim mogućnostima, uključe i pomognu u gašenju požara i zaštiti svojih domaćinstava.

- Zajedničkim delovanjem možemo sačuvati ljude i imovinu - poručio je Kašiković.

Kurir.rs/Klix.ba

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