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Hapšenje se dogodilo u Kavaljaji, gde je oko 22 časa uhapšeni zajedno sa saučesnikom, koji je trenutno u bekstvu, pokušao da ukrade automobil fiat panda parkiran na ulici.

- Zvuk razbijanja stakla upozorio je vlasnike, koji su pozvali 112 i istrčali na ulicu da spreče krađu, primoravši dvojicu prestupnika na bekstvo - saopšteno je iz policije.

Nameravao da provali u kuće

Policija je došla u roku od nekoliko minuta na mesto događaja. Mlađi od njih uspeo je da pobegne u mrak, dok je drugi zaustavljen dok je pokušavao da dođe do vozila kojim su stigli u oblast, a koje je, kako se ispostavilo, takođe ukradeno pre nekoliko dana u provinciji Đenova.

Karabinjeri su zatim otkrili da su registarske tablice bile prepravljene izolir trakom, dok su u vozilu pronađene gumene rukavice - baterijska lampa i pajser.

Sumnja se da su dvojica bili u tom području sa namerom da izvrše provale u kuće, u zoni koja je već prethodnih dana bila poprište nekoliko krađa, i da su prethodno pokušali da obezbede dodatno vozila za bekstvo.

Uhapšeni je, po nalogu dežurnog javnog tužioca pri Tužilaštvu u Bieli, zadržan u pritvorskoj jedinici do ročišta.