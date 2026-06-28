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Iza trebinjskih vatrogasaca je izuzetno teška i iscrpljujuća noć, tokom koje se požarna linija proširila na pet kilometara iznad sela Grmljani, gde na nepristupačnom terenu gori već par dana.

- Kilometarska požarna linija se prostire na potezu popovopoljskih sela Poljice - Sedlari - Grmljani, a vatra, koja je bila daleko od kuća, sada se spustila na oko 50 metara daljine, gde smo uspeli da odbranimo sve objekte, u sva tri sela - kaže komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković, koji je tokom cele noći i sam bio na požarištu.

Vatrogasci odbranili kuće i putnu komunikaciju



Nadljudskim naporima su vatrogasci odbranili i objekte i putnu komunikaciju na potezu između ovih sela, a najkritičnije je bilo u ranim jutarnjim satima, kada je došlo do naglog povećanja intenziteta požara u rejonu Gornjih Grmljana, gde su se preselile sve snage, kako bi sprečili dalji prodor vatre.

I Kašiković i njegove kolege su, međutim, poprilično umorni, jer vode neprekidnu borbu sa vatrenom stihijom već nekoliko dana, a požar se, nošen vetrom samo širi.

Nemaju, nažalost, pomoć ni od meštana ovih sela koji sada žive mahom u Trebinju, ali ne dolaze u pomoć, već iz udobnosti svojih domova zovu vatrogasce telefonima da se informišu o stanju.

Komandir uputio apel vlasnicima kuća i imanja



- Situacija je i dalje vrlo ozbiljna i nepredvidiva zbog vetra, pa upućujemo i hitan apel svim vlasnicima kuća i imanja na ugroženom području da, bez odlaganja, dođu i uključe se u odbranu svoje dedovine i očevine - apelovao je Kašiković.

I on nam je potvrdio da jedini kontakt koji ima sa većinom stanovnika ovih sela jesu njihovi telefonski pozivi kojim se raspituju o stanju na terenu, čime vatrogascima, usred posla, samo odmažu, jer su u ovakvim situacijama minuti dragoceni.

"Potrebni su nam ljudi, a ne pozivi"