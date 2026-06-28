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Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku i potpredsednica Evropske komisije, Kaja Kalas, posetiće Bosnu i Hercegovinu 1. i 2. jula, potvrđeno je Feni.

Kako je potvrđeno, Kalas će tokom posete boraviti u Sarajevu. Reč je o još jednoj poseti jednog od najviših zvaničnika Evropske unije Bosni i Hercegovini, u vreme kada se od domaćih vlasti očekuje da nastave reforme neophodne za napredak na evropskom putu.

Kalas je poslednji put bila u Bosni i Hercegovini 3. novembra prošle godine, kada se sastala sa članovima Predsedništva BiH u Sarajevu. Prethodno je posetila Bosnu i Hercegovinu u aprilu 2025. godine.

Tokom te posete rekla je da Bosna i Hercegovina može računati na snažnu podršku Evropske unije, ali da domaći politički akteri moraju pokazati političku volju i preuzeti odgovornost za reformske procese.

1/11 Vidi galeriju Kaja Kalas, šefica diplomatije EU Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA, OLIVIER HOSLET/EPA, RONALD WITTEK/EPA

Poseta Kalas dolazi nakon što su evropski zvaničnici više puta pozvali vlasti u Bosni i Hercegovini da ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu, posebno usvajanje reformskih zakona u oblasti pravosuđa i imenovanje glavnog pregovarača sa Evropskom unijom.

U martu 2024. godine, Evropski savet je odlučio da otvori pregovore o pristupanju sa Bosnom i Hercegovinom, ali je za usvajanje pregovaračkog okvira i efikasan početak procesa pregovora neophodno završiti preostale reformske korake.

Evropska unija je više puta istakla da je proširenje geostrateški interes EU, ali i da neće biti prečica za zemlje kandidate, te da napredak zavisi od sprovođenja reformi, posebno u oblasti vladavine prava, funkcionisanja institucija i usklađivanja sa evropskim standardima.