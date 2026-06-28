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Muškarac se u subotu utopio u reci Savi u Orašju, saopštila je Federalna uprava civilne zaštite.

Prema izveštajima, u subotu, 27. juna, Policijska stanica Orašje primila je prijavu da se muškarac utopio u reci Savi oko 18:30 časova.

Intervenisali su službenici PS Orašje, Odeljenja za istrage MUP-a Posavskog kantona i tehničar dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva u Orašju.

U potragu sa plovilom bili su uključeni i službenici specijalne policijske jedinice kantonalnog MUP-a, ali nisu uspeli da pronađu nestalu osobu.

(Kurir.rs/Klix/Foto:Ilustracija)

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