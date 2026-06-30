Maloletni vozač motocikla iz Stanara povređen je u saobraćajnoj nezgodi u toj opštini u kojoj je učestvovalo i putničko vozilo, saopšteno je iz PU Doboj.
Bosna i Hercegovina
MALOLETNI MOTOCIKLISTA TEŠKO POVREĐEN U SUDARU: Drama kod Doboja
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Maloletno lice upućeno je u dobojsku Bolnicu "Sveti apostol Luka".
Saobraćajna nesreća dogodila se juče na lokalnom putu na području opštine Stanari, a uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Doboj.
(Kurir.rs/Nezavisne novine)
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