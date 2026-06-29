Јedna osoba je poginula, a druga je povređena u saobraćajnoj nereći koja se dogodila sinoć u Banjaluci
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AUTOMOBILI SMRSKANI, IMA MRTVIH! Došlo do stravičnog sudara dva vozila! Teška saobraćajna nesreća u Banjaluci (FOTO)
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Kako su rekli banjalučki vatrogasci, saobraćajna nesreća se dogodila sinoć iza 21 čas u u naselju Novoselija.
- Nesreća se dogodila u ulici Kragujevačkih i kraljevačkih žrtava - navode iz Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka.
Saobraćajna nesreća u Banjaluci Foto: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka
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Prema nezvaničnim informacijama u nesreći su učestvovala dva automobila.
- Na području Policijske uprave Banjaluka, juče 28. juna evidentirano je jedno krivično delo, jedno narušavanje javnog reda i mira, 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice poginulo, a deset zadobilo telesne povrede i jedan požar - saopšteno je iz policije.
(Kurir.rs/Crna-hronika)
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