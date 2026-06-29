Kako su rekli banjalučki vatrogasci, saobraćajna nesreća se dogodila sinoć iza 21 čas u u naselju Novoselija .

- Nesreća se dogodila u ulici Kragujevačkih i kraljevačkih žrtava - navode iz Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka.

- Na području Policijske uprave Banjaluka, juče 28. juna evidentirano je jedno krivično delo, jedno narušavanje javnog reda i mira, 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice poginulo, a deset zadobilo telesne povrede i jedan požar - saopšteno je iz policije.