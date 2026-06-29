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Humanitarna akcija za decu stradalog sveštenika iz Dervente Nenada Mitrića i njegove supruge Nedeljke je završena, a obezbeđena su tri stana za troje dece.

Stanove su obezbedili privrednik iz Dervente Milanko Balešević na čiju inicijativu je pokrenuta akcija, predsednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra “Јahorina” Nedeljko Elek i lider SNSD-a Milorad Dodik.

Tragično nastradali sveštenik Nenad Mitrić i njegova supruga Nedeljka Mitrić Foto: Facebook/Saint Sava Edmonton, IG/eparhijazvornickotuzlanska, GoFundme printscreen

Danilo, Teodora i Vasilije roditelje su izgubili u tragičnoj saobraćajnoj nesreći početkom aprila ove godine. Gubitak roditelja nije moguće nadomestiti, ali je mališanima moguće osigurati bolju budućnost.

Sveštenik Nenad Mitrić sa svojom porodicom Foto: GoFundme printscreen

Reč je o tri stana površine po 55 kvadratnih metara, sa garažnim mestima, zgrada je u izgradnji gdje su urađeni krupni građevinski radovi i to bi trebalo biti završeno, prenosi RTRS.

Nakon potpisivanja notarskih ugovora u Derventi rečeno je da stanovi ne mogu biti predmet prodaje, hipoteke ili zaloga dok djeca ne budu imala 20 godina.

(Kurir.rs/BanjaLuka.net)

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