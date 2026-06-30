Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa u blizini naselja Gornja Bioča, opština Ilijaš, što je oko 20 kilometara severozapadno od centra Sarajeva.
Nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima
ZEMLJOTRES POGODIO BIH: Potres od 3,6 stepeni Rihtera zatresao Sarajevo
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Zemljotres magnitude 3.6 stepeni Rihtera zabeležen je jutros u 06:18 časova, na području Bosne i Hercegovine.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa u blizini naselja Gornja Bioča, opština Ilijaš, što je oko 20 kilometara severozapadno od centra Sarajeva.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 7 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Kurir.rs/Agencije
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