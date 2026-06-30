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Zemljotres magnitude 3.6 stepeni Rihtera zabeležen je jutros u 06:18 časova, na području Bosne i Hercegovine.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa u blizini naselja Gornja Bioča, opština Ilijaš, što je oko 20 kilometara severozapadno od centra Sarajeva.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 7 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Kurir.rs/Agencije

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