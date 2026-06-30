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Željka Cvijanovićće biti predložena za srpskog člana Predsedništva, a Savo Minić za predsednika Republike Srpske, rekao je predsednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Savo Minić i Željka Cvijanović su dobili najveću podršku naše stranke. Ja sam upoznao koalicione partnere sa tim. Željka Cvijanović će biti predložena i potvrđena za srpskog člana Predsedništva, a Savo Minić za predsednika Republike Srpske, rekao je Dodik.

Željka Cvijanović Foto: HARUN MUMINOVIC/FENA

Dodik je rekao da SNSD ima podršku koalicije.

"Nastavićemo da delujemo zajedno, ovo vreme traži veliku političku pobedu, a to je i snaga Republike Srpske", naveo je Dodik posle sastanka vladajuće koalicije.

U Banjaluci je danas održan sastanak predsednika stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.

Sastanku, koji se održao u prostorijama Sekretarijata SNSD-a, prisustvovali su predsednici SNSD Milorad Dodik, Socijalističke partije Petar Đokić i Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.