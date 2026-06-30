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Amerikanac Luis Krišok, koji trenutno obavlja funkciju prvog zamenika visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu imenovan je na sednici Saveta za implementaciju mira (PIK) za vršioca dužnosti visokog predstavnika za BiH do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika.

Ova odluka važi do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika, a Krišok će sutra preuzeti dužnost, prenos RTRS.

Upravni odbor PIK-a se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika u najkraćem mogućem roku, najkasnije do 14. jula 2026. godine.

"UO PIK očekuje uspešnu saradnju sa g. Krišokom nakon što preuzme dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika 1. jula 2026. godine", saopšteno je iz PIK-a.

RTRS podeća da SAD i dalje podržavaju predlog da bi visoki predstavnik trebalo da bude italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, članice Evropske unije smatraju da bi to trebalo da bude Rene Trokaz, a Krišok je treći kandidat i moguće kompromisno rešenje koji bi zadovoljio interese obe strane.