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Predsednik Pokreta Sigurna Srpska (PSS) Draško Stanivuković je danas izjavio u Banjaluci da "postoji 99,99 odsto verovatnoće" da će on biti kandidat za predsednika Republike Srpske (RS) na predstojećim oktobarskim opštim izborima u Bosni i Hercegovini, ako u naredna tri dana ne bude postignut konačan dogovor sa Srpskom demokratskom strankom (SDS) i ostalim opozicionim partnerima o zajedničkom nastupu.

Stanivuković je na konferenciji za novinare rekao da će PSS u narednim danima uputiti “poslednji predlog za postizanje konsenzusa sa SDS-om”, navodeći da su dosadašnji pregovori sa SDS-om odstupili od ranije usaglašenih stavova pregovaračkih timova.

On je kazao da su pregovarački timovi SDS-a i PSS-a ranije usaglasili dve prihvatljive opcije, a naknadno je ponuđeno novo rešenje o kojem se, kako tvrdi, ranije nije razgoavralo.

Nije precizirao o kojem novom predlogu SDS se radi.

"Pokrećemo novi proces i u narednih nekoliko dana izaći ćemo s poslednjim prijedlogom za postizanje konsenzusa. Spremni smo da napravimo još jedan korak nazad kako bismo došli do dogovora”, istakao je Stanivuković.

Dodao je da će Predsedništvo PSS-a zasedati u nedelju u 17 sati, a Glavni odbor dva sata kasnije.

"Ukoliko ni ovaj poslednji pokušaj ne uspe, 99,99 odsto moja kandidatura za predsednika RS biće proglašena u nedelju”, kazao je Stanivuković.

Najavio je da će naredna tri dana biti za završne razgovore sa SDS-om i drugim opozicionim političkim subjektima, izrazivši uverenje da će, bez obzira na ishod pregovora, biti doneta odluka koja će, kako je rekao, "garantovati pobedu i promene u RS".

SDS je ranije saopštila da će njen kandidat za predsednika RS biti lider te stranke Branko Blanuša, a danas će biti sednica Glavnog odbora te stranke na kojem će biti doneta konačna odluka o tome.