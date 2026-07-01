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Novi kandidati za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini (BiH) mogli bi da budu Italijan Mauricio Masari i Danac Peter Sorensen, objavio je sarajevski portal Raport, pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore.

Nova dva kandidata pojavila su se, kako se navodi, pošto je Kristijan Šmit napustio dužnost visokog predstavnika, a ambasadori Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira (PIC) na jučerašnjem zasedanju nisu postigli dogovor o tome ko će biti novi visoki predstavnik u BiH.

Kao najozbiljniji kandidati ranije su se pominjali Italijan Antonio Zanardi Landi, koji je imao podršku i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), te Rene Trokaz, koji je bio predlog Francuske, Velike Britanije i Nemačke.

Antonio Zanardi Landi Foto: Youtube/AtlanticCouncil

Upravni odbor PIC-a juče je imenovao prvog zamenika visokog predstavnika i supervizora za Brčko Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika, uz najavu da bi do 14. jula trebalo da bude imenovan novi visoki predstavnik.

Masari je karijerni italijanski diplomata s više od četiri decenije iskustva u međunarodnim odnosima, koji je donedavno bio stalni predstavnik Italije pri Ujedinjenim nacijama (EU).

Rene Trokaz Foto: Ambasada Francuske u Skoplju

Sorensen je tokom devedesetih godina bio je politički savetnik Posmatračke misije Evropske zajednice u bivšoj Jugoslaviji, od 1995. do 1996. godine, posle čega je 1997. godine preuzeo dužnost pravnog savetnika visokog predstavnika u BiH.

Funkciju šefa Delegacije Evropske unije (EU) i specijalnog predstavnika EU u BiH obavljao je od 2011. do 2014. godine.

Sorensen trenutno obavlja dužnost specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine.