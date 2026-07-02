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Kako navode iz Policijske uprave Doboj, osumnjičeni se oglušio o zakonito naređenje policijskih službenika. Zbog snimanja i objavljivanja policijskog postupanja protiv još jedne osobe biće podnesen izveštaj Okružnom javnom tužilaštvu Doboj.

Reagovali nakon prijave građana



Iz Policijske uprave Doboj saopšteno je da su policijski službenici juče uhapsili S.H. iz Maglaja zbog prekršaja iz člana 7. (svađa, vika, vriska i nepristojno ponašanje) i člana 24. (ometanje državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica u vršenju javnih funkcija) Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske.

01:03 Oduzeta ratna zastava Armije BiH u Doboju Izvor: Društvene mreže

Policija je reagovala nakon prijave građana da je na putničkom automobilu na području Doboja istaknuta ratna zastava BiH. Tokom postupanja policijskih službenika S.H. se, kako navode, oglušio o zakonito naređenje, nakon čega je uhapšen, dok je zastava oduzeta uz potvrdu.

Oduzeta ratna zastava Armije BiH Foto: X/Printscreen

Snimanje policije okvalifikovano kao krivično delo



Policija navodi da je njihovo postupanje neovlašćeno snimano i fotografisano od strane lica inicijala N.S. sa područja opštine Maglaj, nakon čega su snimci objavljeni na društvenim mrežama i internet portalima.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, koji je navedene radnje kvalifikovao kao krivično delo "Neovlašćeno fotografisanje".