REPUBLIKA SRPSKA UVODI ZATVOR ZA VELIČANJE NDH I USTAŠTVA! Biće primenjene mere i protiv još jedne grupe ljudi! (FOTO/VIDEO)
Vlada Republike Srpske danas je usvojila predlog izmena Krivičnog zakonika kojim se uvode zatvorske kazne za promovisanje simbola ili ideologije Nezavisne Države Hrvatske (NDH), ali i onih povezanih sa Armijom Republike Bosne i Hercegovine.
Izmene zakona, koje će stupiti na snagu nakon što ih usvoji Narodna skupština Republike Srpske, zasnovane su na njenoj rezoluciji o "osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH, kao i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola", usvojenoj u martu.
Umesto dosadašnje načelne osude, predviđena je kazna zatvora do tri godine.
Iz Vlade Republike Srpske saopštili su da se ove izmene donose "s ciljem zaštite društva i suzbijanja širenja ideologije koja u javnom prostoru promoviše mržnju i netrpeljivost".
Takva kazna preti svakome ko putem štampe, radija, televizije, računara, društvenih mreža ili na drugi način, na javnom mestu ili javnom skupu, "promoviše, veliča, širi, podržava ili podstiče pozitivno vrednovanje i prihvatanje ustaštva ili ustaške ideologije NDH", navodi se u predloženim izmenama zakona.
Vlasti Republike Srpske planiraju da zatvorski kažnjavaju i one koji promovišu "zastave i simbole Armije Republike BiH", odnosno svakoga ko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi, umnožava ili na drugi način stavlja u promet zastave, simbole, oznake, pozdrave ili parole kojima se promoviše ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine.
Ukoliko bi prilikom izvršenja ovih krivičnih dela došlo do nereda, nasilja, uznemiravanja javnosti ili drugih teških posledica "po zajednički život naroda i ostalih koji žive u Republici Srpskoj", počinilac će biti kažnjen zatvorom od dve do pet godina, navodi se u predloženim izmenama zakona.
Iz Vlade Republike Srpske najavili su da će od parlamenta zatražiti da ove izmene budu usvojene po hitnom postupku.
(Kurir.rs/Index.hr)