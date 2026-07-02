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Vlada Republike Srpske danas je usvojila predlog izmena Krivičnog zakonika kojim se uvode zatvorske kazne za promovisanje simbola ili ideologije Nezavisne Države Hrvatske (NDH), ali i onih povezanih sa Armijom Republike Bosne i Hercegovine.

Izmene zakona, koje će stupiti na snagu nakon što ih usvoji Narodna skupština Republike Srpske, zasnovane su na njenoj rezoluciji o "osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH, kao i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola", usvojenoj u martu.

Umesto dosadašnje načelne osude, predviđena je kazna zatvora do tri godine.

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Iz Vlade Republike Srpske saopštili su da se ove izmene donose "s ciljem zaštite društva i suzbijanja širenja ideologije koja u javnom prostoru promoviše mržnju i netrpeljivost".

Takva kazna preti svakome ko putem štampe, radija, televizije, računara, društvenih mreža ili na drugi način, na javnom mestu ili javnom skupu, "promoviše, veliča, širi, podržava ili podstiče pozitivno vrednovanje i prihvatanje ustaštva ili ustaške ideologije NDH", navodi se u predloženim izmenama zakona.

01:03 Oduzeta ratna zastava Armije BiH u Doboju Izvor: Društvene mreže

Vlasti Republike Srpske planiraju da zatvorski kažnjavaju i one koji promovišu "zastave i simbole Armije Republike BiH", odnosno svakoga ko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi, umnožava ili na drugi način stavlja u promet zastave, simbole, oznake, pozdrave ili parole kojima se promoviše ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine.

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Ukoliko bi prilikom izvršenja ovih krivičnih dela došlo do nereda, nasilja, uznemiravanja javnosti ili drugih teških posledica "po zajednički život naroda i ostalih koji žive u Republici Srpskoj", počinilac će biti kažnjen zatvorom od dve do pet godina, navodi se u predloženim izmenama zakona.