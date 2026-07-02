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Banjalučki vatrogasci su juče, 1. jula, imali ukupno šest intervencija, među kojima su gašenje požara u stanu i radionici, kao i požara kontejnera, te više tehničkih intervencija na području grada.

Takođe su gasili požar kontejnera, a imali su i više tehničkih intervencija uklanjanja stabala, grana, kao i otvaranja stana na području grada.

Kako su naveli iz Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka, požar u radionici gasili su u 14:37 sati u Borkovićima, dok su zbog požara u stanu intervenisali u 10:57 časova u Ulici Prote Nikole Kostića.

Kada su u pitanju ostale tehničke intervencije, radili su na uklanjanju stabla u 7:25 časova u Bulevaru vojvode Stepe Stepanovića.

Takođe su imali tehničku intervenciju uklanjanja grane u Bistrici, kao i otvaranje stana u Kordunaškoj ulici, a gasili su i požar kontejnera sinoć u Sanskoj ulici.

(Kurir.rs/Nezavisne)

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