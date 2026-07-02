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Savo Minić i Željka Cvijanovićzvanično su postali kandidati SNSD-a za predsednika Republike Srpske i srpskog člana Predsedništva BiH, potvrđeno je danas na sednici Predsedništva SNSD-a, a na toj sednici su utvrđene i izborne liste.

Predsednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da su kandidat ove stranke za predsednika Republike Srpske Savo Minić i kandidat za člana Predsedništva BiH Željka Cvijanović dobili jednoglasnu podršku Predsedništva stranke i koalicionih partnera.

Dodik je naveo da su na današnjoj sednici Predsedništva SNSD-a utvrđene liste od jedan do devet za NSRS, od jedan do tri za Parlamentarnu skupštinu BiH i 16 lista za nivoe u Federaciji BiH.

Savo Minić Foto: YouTube/ RTRS vijesti

"Naša partija je predano radila na svim predlozima, postoji visok nivo usaglašenosti sa odlukom Predsedništva", istakao je on.

Dodik je naglasio da su Minić i Cvijanović najbolji izbor i da su to potvrdile informacije ove stranke sa terena.

On je rekao da se predstojeći izbori održavaju uz činjenicu da on ne može da se kandiduje, što je nonses imajući u vidu demokratiju i ljudska prava o kojoj govore iz EU, ali da toga nema u BiH.

"Stajaću iza ovih izbora, jer su Savo Minić i Željka Cvijanović i moj izbor kandidata", poručio je Dodik.

Željka Cvijanović Foto: HARUN MUMINOVIC/FENA

On je istakao da će Cvijanović i Minić "dvocifrenom razlikom dobiti izbore" i da rezultati anketa pokazuju da SNSD ima 41 odsto podrške građana.

Komentarišući veto koji je Cvijanović uložila na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Dodik je istakao da je Predsedništvo SNSD-a zatražilo od Kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske da podrže veto.

"Predsedništvo stranke traži od našeg poslaničkog kluba u Narodnoj skupštini da podrže veto koji je uložila Cvijanovićeva", rekao je Dodik.