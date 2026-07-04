iran je 90-ih vojno pomagao muslimanske snage u BIH

iran je 90-ih vojno pomagao muslimanske snage u BIH

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Žestoke kritike na račun Trojke, koalicije vladajućih probosanskih i građanskih stranaka, uputili su iz opozicione SDA i drugih stranaka, "optužujući ih za kukavičluk i okretanje leđa Iranu, koji je, kako navode, pomagao Bošnjacima tokom rata", piše Indeks.

Povod za kritike je to što Bosna i Hercegovina nije imala delegaciju na jučerašnjoj ceremoniji ispraćaja ajatolaha Alija Hamneija.

Bivša ministarka spoljnih poslova BiH Bisera Turković (SDA) poručila je da je "reč o diplomatskom minimumu i o sposobnosti države da iskaže poštovanje prema onima koji su joj pomagali kada je bilo najteže".

- Reč je o čoveku koji je tokom rata činio sve da pomogne Bosni i Hercegovini - rekla je bivša zvaničnica.

Tom prilikom posebno je kritikovala bošnjačkog člana Predsedništva BiH Denisa Bećirovića, koji će se na jesen ponovo kandidovati za tu funkciju. Njegov protivkandidat biće lider najveće bošnjačke opozicione stranke SDABakir Izetbegović.

1/6 Vidi galeriju Višednevna sahrana ubijenog ajatolaha Alija Hamneija Foto: HANDOUT/IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE

"Narod nije zaboravio pomoć Irana"

Treba podsetiti da je Turković krajem svog mandata 2024. godine u Sarajevu ugostila tadašnjeg iranskog ministra spoljnih poslova Hoseina Amir-Abdolahijana, u vreme kada su u Iranu trajali masovni protesti nakon smrti Mahse Amini.

1/20 Vidi galeriju ajatolah Ali Hamnei Foto: Iranian Supreme Leader's Office /Iranian Supreme Leader's Office

Zbog tog poteza bila je izložena oštrim kritikama u domaćoj i međunarodnoj javnosti, budući da je svet u tom periodu osuđivao postupke iranskog režima.

Treći protivkandidat na jesenjim izborima, Semir Efendić, predsednik Stranke za BiH, bio je još oštriji prema Bećiroviću, tvrdeći da je "izneverio očekivanja Bošnjaka".

- Odluka Denisa Bećirovića da ignoriše poziv Irana ne odražava stav naroda koji nije zaboravio pomoć Irana. Ona odražava jedino njegov kukavičluk - poručio je.

Alija Izetbegović sa pripadnicima "El Mudžahida" Foto: printscreen YT

Zapadne države uglavnom nisu učestvovale

- U delu bošnjačke javnosti postoje snažne emotivne veze sa Iranom zbog pomoći koju je ta zemlja pružala Bošnjacima tokom rata, uključujući i isporuke oružja. Sa druge strane, iz Trojke ističu da je prozapadna orijentacija Bosne i Hercegovine ključ njene stabilnosti - piše hrvatski list Indeks.

Na velikoj državnoj ceremoniji u Teheranu povodom ispraćaja Hamneija okupili su se visoki iranski zvaničnici i delegacije iz više od stotinu država, uključujući Rusiju, Kinu i više zemalja Bliskog istoka.

Zapadne države uglavnom nisu učestvovale, dok su pojedine zemlje poslale nižerangirane diplomatske predstavnike koji su položili vence i prisustvovali protokolarnom delu komemoracije.