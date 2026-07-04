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U Bratuncu je danas obeležena 34. godišnjica početka stradanja 3.267 vojnika i civila iz srednjeg Podrinja i Birča tokom rata u Bosni i Hercegovini (BiH).

Komemoraciji, pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide" su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske (RS), predstavnici vladajućih i opozicionih stranaka u ovom bosanskohercegovačkom entitetu, predstavnici Srbije i Crne Gore, ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov, kao i predstavnik SAD.

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije je služio parastos u porti Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu.

Foto: opstinabratunac.com

Predsednik RS Siniša Karan rekao je rekao u govoru da je "istrebljenje Srba na tom prostoru trajalo u kontinuitetu i sistemski, ostavljajući bol koji nije zacelio".

"Iskrivljavanje iskorijskih činjenica opasno je koliko i stradanje. Godinama je građen narativ u kome je srpski narod prikazan kao agresor, a žrtve zaboravljene. Najviše boli što pravda nije stigla isto do svih. Pravda je selektivna. Tražimo da pravda bude jednaka za sve, a mi ćemo nastaviti da govorimo istinu", naveo je Karan.

Po njegovim rečima, RS je stvorena iz potrebe da se Srbima više ne dese takva stradanja, dodavši da RS mora ojačati.

"Moramo čuvati sećanje i istinu prenositi generacijama", kazao je Karan.

1/7 Vidi galeriju "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide" Foto: opstinabratunac.com

"Bratunac je zemlja koja priča. Tri hiljadedvestašezdesetsedam imena smo dužni da izgovorimo i isto toliko razloga da ne damo RS", naglasio je predsednik RS.

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik rekao je da Srbi treba da razmišljaju o tome na koji način će da grade budućnost.

Ocenio je da stradanje srpskog naroda gotovo da niko nije primetio osim njih samih.

"Stradali su samo zato što su hrišćani i to su bili do zadnjeg daha na svojim kućnim pragovima. Svake godine sve nas je više na ovom mestu", kazao je Dodik u svom obraćanju okupljenima.

Dalje je rekao da mu je "žao svakoga nevinog nastradaloga, ali da je najgore kad strada istina".

"Laži koje se plasiraju u kontinuitetu ne mogu večno ostati. Imamo saveznike, pre svih u Srbiji, koja je težnja našeg naroda. Nemci su pre trideset godina ujedinili dve države. Njihova parola je bila 'Jedan narod, jedna država'. Kada mi to želimo, onda ne može", istakao je on.

1/5 Vidi galeriju U Bratuncu obeležena 34. godišnjica stradanja Srba srednjeg Podrinja i Birča Foto: Facebook/RTRS vijesti

Na društvenoj mreži Iks Dodik je objavio da je "veoma važno to što danas pastor Mark Berns, savetnik za duhovna pitanja američkog predsednika Donalda Trampa, prisustvuje centralnoj komemoraciji u Bratuncu".

Adrijana Mesarović, izaslanica predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u govoru je rekla da danas da okupljeni "stoje na mučeničkoj zemlji, skupljenoj u bolu, sa koje opominju da zločin ne sme biti pod velom zaborava".

"Pljačkana su i paljena sela, na meti su bile cele porodice, a zločini planirani na velike pravoslavne praznike. Poseban greh je stradanje nevine dece. Mučenička smrt nevine dece koja nas danas gledaju sa slika i pitaju da li će njihova žrtva biti uzaludna", naglasila je Mesarović.

Istakla je da se u Bratunac ne dolazi samo da se broje žrtve, već da se čuvaju sećanja.

"Naša dužnost je da prenosimo njihove priče kako se ovakva istorija nikome nikada ne bi ponovila", navela je Mesarović.

Prema zvaničnim podacima Vlade RS, od leta 1992. do sredine 1995. godine, u Podrinju i Birču ubijeno je 3.267 Srba, među kojima je bio veliki broj žena, dece i staraca.

Za ove zločine osuđene su četiri osobe, na kaznu zatvora od ukupno 29 godina.

Povodom komemoracije u Bratuncu Vlada RS danas je proglasila Dan žalosti u tom bosanskohercegovačkom entitetu.