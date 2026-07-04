Tri decenije od stradanja 3.267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču

Tri decenije od stradanja 3.267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču

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Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas u Bratuncu, na obeležavanju više od tri decenije od muslimanskih zločina nad Srbima srednjeg Podrinja i Birča, da Srbi u Republici Srpskoj moraju da razmišljaju na koji način će da grade budućnost, jer stradanje Srba gotovo da niko nije primetio osim njih samih.

"Hvala vam svima koji ste ovde na mestu stradanja našeg naroda. A stradali su samo zato što su hrišćani i to su bili do zadnjeg daha na svojim kućnim pragovima. Svake godine sve nas je više na ovom mestu", rekao je Dodik.

On je naglasio da mu je žao svakoga nevinog nastradaloga, ali najgore je kad strada istina, a ona kaže da je ovde stradalo 3.267 Srba.

"Laži koje se plasiraju u kontinuitetu ne mogu večno ostati. Imamo saveznike, pre svih u Srbiji, koja je težnja našeg naroda. Nemci su pre 30 godina ujedinili dve države. Njihova parola je bila 'jedan narod, jedna država'. Kada mi to želimo, onda ne može", istakao je Dodik.

On je kazao da Srbi neće da pristanu da žive u zemlji u kojoj se u kontinuitetu ruši Ustav i da ne žele ništa drugo, osim jake Republike Srpske.

Dodik je istakao da Srbi ne smeju više da dozvole sebi da bilo kakva ideologija bude odrednica njihovog ponašanja, nego da njihov glavni cilj bude srpski nacionalni interes.

"Samo tamo gde imaju svoju državu - imaju i slobodu", naglasio je je Dodik.

On je naveo da se stradalim vraća dug ako živi Republika Srpska.

"Neka živi sećanje na stradale, njima moramo uvek da se posvetimo", rekao je Dodik.

On je ukazao je da je administracija bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena najviše skrnavila Dejtonski sporazum i od njega napravila nesporazum u BiH.

"Mi danas moramo da počnemo političku bazičnu borbu za naša prava koja smo dobili Ustavom jer ne želimo da prihvatimo da živimo u zemlji u kojoj se u kontinuitetu ruši Ustav", rekao je Dodik

On je podsetio da je sa pričom da su Srbi pobili 300.000 Bošnjaka sve počelo - u tom ambijentu stvoren je Dejtonski sporazum i krenula satanizacija Srba.

Centralna komemoracija povodom stradanja 3.267 Srba srednjeg Podrinja i Birča od 1992. do 1995. godine danas se održava u Bratuncu, uz poruku "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".

Pomen se organizuje povodom 34 godine od velikog stradanja Srba na Petrovdan 1992. godine u selima oko Srebrenice i Bratunca, kada je ubijeno 69 civila i vojnika, a zarobljeno 22, od kojih niko nije preživeo.

U Republici Srpskoj danas je Dan žalosti povodom obeležavanja više od tri decenije od stradanja 3.267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču.