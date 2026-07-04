Slušaj vest

Na kupalištu na reci Vrbanji kod Kotor Varoši danas je došlo do utapanja petnaestogodišnjeg dečaka, potvrđeno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluke.

Tragedija se dogodila oko 14 sati, a nadležne službe su odmah izašle na teren.

Uviđaj je obavio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka zajedno s policijskim službenicima Policijske stanice Kotor Varoš, piše Klix.ba.

- Radi utvrđivanja vremena i uzroka smrti, tužilac je naložio obdukciju deteta, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske - saopšeno je iz OJT Banja Luka.

Policija i tužilaštvo nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti ove nesreće, Klix.ba

Kurir.rs/Klix.ba

Ne propustiteHronika"HTEO JE SAMO DA SE RASHLADI, NAGUTAO SE VODE I UTOPIO" Poznati detalji tragedije u kanalu Dunav-Tisa-Dunav, dečak sahranjen danas (foto)
20210613-091005 copy222.jpg
HronikaNENAD JE ODMAH PRITEKAO U POMOĆ ALI SPASA NIJE BILO: Celo Malošište tuguje za Stefanom (12) koji se utopio u bari (foto, video)
IMG_20241014_122902.jpg
HronikaKURIR NA MESTU TRAGEDIJE, NJEGOVA SESTRICA VIDELA SVE: Ovo je dečak koji se utopio u Malošištu, skočio je "bombu" i samo nestao ispod površine (foto)
WhatsApp Image 2024-10-14 at 10.47.06_099e8b3a copy132132.jpg
HronikaDETALJI TRAGEDIJE U MALOŠIŠTU KOD NIŠA: Dečak (12) utopio se u bari, šta se tačno dogodilo zasad nije poznato
17268265951682850669cacak-morava-bezivotno-telo-fotorina4_f.jpg