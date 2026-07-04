Petnaestogodišnji dečak utopio se na kupalištu na reci Vrbanji kod Kotor Varoši, a tužilaštvo je naložilo obdukciju.
Bosna i Hercegovina
UTOPILO SE DETE U VRBANJI: Tragedija na kupalištu kod Kotor Varoši, naložena obdukcija tela dečaka
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Na kupalištu na reci Vrbanji kod Kotor Varoši danas je došlo do utapanja petnaestogodišnjeg dečaka, potvrđeno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluke.
Tragedija se dogodila oko 14 sati, a nadležne službe su odmah izašle na teren.
Uviđaj je obavio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka zajedno s policijskim službenicima Policijske stanice Kotor Varoš, piše Klix.ba.
- Radi utvrđivanja vremena i uzroka smrti, tužilac je naložio obdukciju deteta, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske - saopšeno je iz OJT Banja Luka.
Policija i tužilaštvo nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti ove nesreće, Klix.ba
Kurir.rs/Klix.ba
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