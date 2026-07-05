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Prijedorski vatrogasci imali su nesvakidašnju intervenciju nakon što su oslobodili dečaka koji se zaglavio u tabureu.

Kako su naveli na svom Fejsbuk profilu, sve se odigralo u subotu 4.jula.

Nakon što su ga bezbedno izvukli, mališanu su pokazali vatrogasni kamion i opremu.

(Kurir.rs/Nezavisne)

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