Nakon što su ga bezbedno izvukli, mališanu su pokazali vatrogasni kamion i opremu
Bosna i Hercegovina
DEČAČIĆ SE ZAGLAVIO U TABUREU: Neobična intervencija vatrogasaca u Prijedoru (FOTO)
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Prijedorski vatrogasci imali su nesvakidašnju intervenciju nakon što su oslobodili dečaka koji se zaglavio u tabureu.
Kako su naveli na svom Fejsbuk profilu, sve se odigralo u subotu 4.jula.
Nakon što su ga bezbedno izvukli, mališanu su pokazali vatrogasni kamion i opremu.
(Kurir.rs/Nezavisne)
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